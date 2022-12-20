Німеччина заявила, що з 2023 року не купуватиме російську нафту

Сьогодні, 20 грудня, уряд Німеччини зробив заяву, що з початку 2023 року взагалі не збирається купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Німеччина раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року, через вторгнення Росії в Україну, проте після заяви головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу про отримання запиту на поставки російської нафти в першому кварталі 2023 року для Німеччини, ситуація була незрозумілою.

Нині ж, уряд Німеччини відкинув заяву про те, що вони планують купувати російську нафту на початку наступного року. Він заявив, що натомість країна імпортуватиме нафту з Казахстану, хоча ця угода, ще є незавершеною.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", - заявила речниця міністерства економіки Німеччини.

Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську нафту в новому році.