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Германия заявила, что с 2023 года не будет покупать российскую нефть

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Германия, Вторник 20 декабря 2022 16:15
Германия заявила, что с 2023 года не будет покупать российскую нефть Фото: Германия заявила, что с 2023 года не будет покупать российскую нефть (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 декабря, правительство Германии сделало заявление, что с начала 2023 года вообще не собирается покупать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Германия ранее заявляла, что планирует прекратить импорт российской нефти до конца этого года из-за вторжения России в Украину, однако после заявления главного исполнительного директора российского оператора нефтепровода о получении запроса на поставки российской нефти в первом квартале 2023 года для Германии, ситуация была непонятной.

Теперь же, правительство Германии отвергло заявление о том, что они планируют покупать российскую нефть в начале следующего года. Оно заявило, что вместо этого страна будет импортировать нефть из Казахстана, хотя это соглашение еще не завершено.

"Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, неправдивы", - заявила представитель министерства экономики Германии.

Она добавила, что нефтяные компании на нефтеперерабатывающих заводах Leuna и Schwedt больше не будут заказывать российскую нефть в новом году.

Напомним, вчера, 19 декабря, страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий.

В России сразу пожаловались на планы ЕС ввести лимит цен на газ и пригрозили ответом.

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