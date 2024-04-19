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Німеччина заявила про "позитивні сигнали" щодо ППО на засіданні Ради Україна-НАТО

Фото: Німеччина заявила про "позитивні сигнали" щодо ППО для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина розповіла про "позитивні сигнали" щодо протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

В міністерстві зазначили, що на засіданні Ради Україна-НАТО були помічені "позитивні сигнали" щодо надання протиповітряної оборони для України.

"Ми ведемо переговори з Данією та Нідерландами про те, як вони можуть підтримати цю ініціативу фінансово. Інші партнери погоджуються ретельно вивчити питання підтримки", - йдеться у повідомлені.

 

Пошук систем Patriot для України

На початку весни російські окупанти активізували удари по об'єктах енергетики та цивільних містах України. Для того, щоб зменшити небезпеку від РФ Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони. Днями Німеччина оголосила про передачу Україні однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна знайшла щонайменше шість систем, які наразі є в країн-партнерів, та можуть бути передані Україні.

Тим часом уряд Німеччини звернувся до країн партнерів. Німеччина відправила союзникам листи, в яких закликала посилити протиповітряну оборону України.

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