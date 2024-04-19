Німеччина заявила про "позитивні сигнали" щодо ППО на засіданні Ради Україна-НАТО

Пошук систем Patriot для України

На початку весни російські окупанти активізували удари по об'єктах енергетики та цивільних містах України. Для того, щоб зменшити небезпеку від РФ Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони. Днями Німеччина оголосила про передачу Україні однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна знайшла щонайменше шість систем, які наразі є в країн-партнерів, та можуть бути передані Україні.

Тим часом уряд Німеччини звернувся до країн партнерів. Німеччина відправила союзникам листи, в яких закликала посилити протиповітряну оборону України.

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