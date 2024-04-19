Германия заявила о "позитивных сигналах" по ПВО на заседании Совета Украина-НАТО

Поиск систем Patriot для Украины

В начале весны российские оккупанты активизировали удары по объектам энергетики и гражданским городам Украины. Для того чтобы снизить опасность от РФ Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны. На днях Германия объявила о передаче Украине одной системы противовоздушной обороны Patriot.

К тому же канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна нашла по меньшей мере шесть систем, которые сейчас находятся у стран-партнеров, и могут быть переданы Украине.

Тем временем правительство Германии обратилось в страны партнеров. Германия отправила союзникам письма, в которых призвала усилить противовоздушную оборону Украины.

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