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Германия заявила о "позитивных сигналах" по ПВО на заседании Совета Украина-НАТО

Фото: Германия заявила о "положительных сигналах" по ПВО для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия рассказала о "позитивных сигналах" по противовоздушной обороне для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии.

В министерстве отметили, что на заседании Совета Украина-НАТО были замечены "позитивные сигналы" относительно предоставления противовоздушной обороны для Украины.

"Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Другие партнеры соглашаются тщательно изучить вопрос поддержки", - говорится в сообщении.

 

Поиск систем Patriot для Украины

В начале весны российские оккупанты активизировали удары по объектам энергетики и гражданским городам Украины. Для того чтобы снизить опасность от РФ Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны. На днях Германия объявила о передаче Украине одной системы противовоздушной обороны Patriot.

К тому же канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна нашла по меньшей мере шесть систем, которые сейчас находятся у стран-партнеров, и могут быть переданы Украине.

Тем временем правительство Германии обратилось в страны партнеров. Германия отправила союзникам письма, в которых призвала усилить противовоздушную оборону Украины.

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