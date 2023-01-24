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Німеччина завтра дасть Польщі дозвіл на відправку Leopard до України, - Bloomberg

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 25 січня, Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Такою інформацією поділилися з виданням люди, знайомі з питанням про передачу німецьких танків, які попросили не називати їхніх імен, оскільки рішення має приватний характер.

Німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт свого військового обладнання, а це означає, що сотні танків Leopard, що знаходяться в Європі, можуть бути відправлені до України лише за згодою Берліна.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини вже отримав запит на реекспорт танків до України.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

При цьому у Німеччині вже дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

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