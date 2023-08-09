Німеччина запропонувала продовжити присутність своїх Patriot в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що наразі в Польщі, окрім трьох комплексів Patriot, знаходяться близько 300 німецьких солдатів. Вони базуються в місті Замосць, що за 50 км від українського кордону.

Також в Міноборони зазначили, що розгортання систем після 2023 року наразі не планується.

Німецькі Patriot в Польщі

15 листопада 2022 року уламки російської ракети впали на території польского міста Пшеводув у Люблінському воєводстві, загинуло двоє людей. Після Німеччина запропонувала Польщі розмістити на кордоні системи Patriot для захисту повітряного простору НАТО.

В грудні того ж року країни домовились про передачу комплеків, а в кінці січня наступного року Німеччина почала розгортання своєї ППО в Польщі.

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