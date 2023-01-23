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Німеччина почала переміщати системи Patriot до Польщі

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Понеділок 23 січня 2023 13:26
Німеччина почала переміщати системи Patriot до Польщі Фото: Німеччина почала переміщати системи Patriot до Польщі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 23 січня, Німеччина почала переміщати перші два з трьох ескадрилій протиповітряних систем Patriot до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Welt руху колони з міста Гноїн у Мекленбурзі-Передній Померанії та Deutschlandfunk.

ППО повинні перемістити на оперативні позиції у районі міста Замосць на південному сході Польщі, що приблизно в 60 км від кордону з Україною та 110 км до Львова. Колоні техніки ще належить подолати 1100 км.

Додамо, що поруч з місцем розташування ППО знаходиться важлива залізнична перевантажувальна станція для цивільних та військових вантажів, що призначені для України.

У Бундесвері зазначили, що метою переміщення ППО є захист повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

При цьому німецькі військові перебувають у Польщі вже з 16 січня, аби забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по НАТО. Підрозділи інтегровані у систему захисту повітряного простору Альянсу на східному фланзі.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди відправлять Україні дві пускові установки Patriot.

Окрім того, Італія вивчає можливість передачі ППО Samp-T Словаччині, після чого Україна зможе отримати комплекс Patriot від Братислави.

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