ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина замовила велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 13:24
Німеччина замовила велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2 Фото: Німеччина замовила велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили Німеччини розмістили велике замовлення на боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2 у компанії-виробника Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

У Rheinmetall повідомили, що наявний рамковий контракт було розширено до обсягу близько 4 млрд євро.

Таким чином, до кінця 2030 року Бундесвер отримає кілька сотень тисяч бойових і навчальних патронів різних конструкцій.

При цьому компанія не надала жодних подробиць щодо обсягу попереднього замовлення, додавши, що цим замовленням Бундесвер хоче закрити прогалини у своїх запасах і збільшити постачання боєприпасів.

Рамкова угода також передбачає постачання "значної кількості танкових боєприпасів" Збройним силам України.

Допомога Україні від Німеччини

ЗМІ повідомляли, що Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на 700 млн євро. До нього, зокрема, мають увійти дві пускові установки, 25 танків Leopard 1, 20 БМП Marder, близько 20 тисяч артснарядів та снаряди для танків Leopard.

Нагадаємо, що у січні уряд Німеччини погодився поставити Україні сучасні танки Leopard 2, а також дозволив іншим країнам надсилати їх. Загалом союзники пообіцяли надати Україні два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танк Leopard
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі