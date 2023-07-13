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Германия заказала большое количество боеприпасов для танков Leopard 2

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 13:24
Германия заказала большое количество боеприпасов для танков Leopard 2 Фото: Германия заказала большое количество боеприпасов для танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Германии разместили большой заказ на боеприпасы для основных боевых танков Leopard 2 у компании-производителя Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

В Rheinmetall сообщили, что существующий рамочный контракт был расширен до объема около 4 млрд евро.

Таким образом, к концу 2030 года Бундесвер получит несколько сотен тысяч боевых и учебных патронов различных конструкций.

При этом компания не предоставила никаких подробностей об объеме предварительного заказа, добавив, что этим заказом Бундесвер хочет закрыть пробелы в своих запасах и увеличить поставки боеприпасов.

Рамочное соглашение также предусматривает поставку "значительного количества танковых боеприпасов" Вооруженным силам Украины.

Помощь Украине от Германии

СМИ сообщали, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на 700 млн евро. В него, в частности, должны войти две пусковые установки, 25 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, около 20 тысяч артснарядов и снаряды для танков Leopard.

Напомним, что в январе правительство Германии согласилось поставить Украине современные танки Leopard 2, а также разрешило другим странам отправлять их. В общей сложности союзники пообещали предоставить Украине два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

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Танк Leopard
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