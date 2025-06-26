Німеччина закликала Іран не розривати співпрацю з МАГАТЕ
Німеччина закликає Іран не припиняти співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та "чітко" заявити, що не прагне отримати ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефула, якого цитує dpa.
За словами міністра, керівництво в Тегерані повинно "чітко, ясно і прозоро" заявити, що не бажає отримувати ядерне озброєння. Зокрема назвав рішення парламенту щодо припинення співпраці з МАГАТЕ "неправильним сигналом".
Як пише dpa, для остаточного розриву співпраці з МАГАТЕ, рішення парламенту також потребує схвалення Ради вартових Ірану та Ради безпеки на чолі з верховним лідером аятолою Хаменеї.
"Я закликаю іранський уряд не йти цим шляхом", - заявив Вадефул.
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, завдавши ударів по об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою та ракетними розробками Тегерана.
22 червня до бойових дій долучилися Сполучені Штати Америки (США), вдаривши по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У відповідь Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.
24 червня американський лідер Дональд Трамп оголосив про запровадження режиму припинення вогню, однак незабаром Ізраїль повідомив про нові ракетні пуски з боку Ірану.
25 червня парламент Ірану підтримав законопроєкт про зупинення співпраці з МАГАТЕ.
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