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Германия призвала Иран не разрывать сотрудничество с МАГАТЭ

Четверг 26 июня 2025 15:55
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Германия призвала Иран не разрывать сотрудничество с МАГАТЭ Фото: Иоганн Вадефул, глава Министерства иностранных дел Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия призывает Иран не прекращать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и "четко" заявить, что не стремится получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганна Вадефула, которого цитирует dpa.

По словам министра, руководство в Тегеране должно "четко, ясно и прозрачно" заявить, что не желает получать ядерное вооружение. В частности назвал решение парламента о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ "неправильным сигналом".

Как пишет dpa, для окончательного разрыва сотрудничества с МАГАТЭ, решение парламента также требует одобрения Совета стражей Ирана и Совета безопасности во главе с верховным лидером аятоллой Хаменеи.

"Я призываю иранское правительство не идти по этому пути", - заявил Вадефул.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам, связанным с ядерной программой и ракетными разработками Тегерана.

22 июня к боевым действиям присоединились Соединенные Штаты Америки (США), ударив по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

24 июня американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима прекращения огня, однако вскоре Израиль сообщил о новых ракетных пусках со стороны Ирана.

25 июня парламент Ирана поддержал законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.

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