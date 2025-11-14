Німеччина заклала в бюджет понад 11 млрд євро на допомогу Україні у 2026 році

Як зазначає видання, бюджетний комітет Бундестагу схвалив бюджет сьогодні, 14 листопада, вранці. Зокрема, загальні витрати становитимуть близько 524,5 млрд євро. Це на 4 млрд євро більше, ніж планувалося спочатку.

Більш суттєві коригування торкнулися обсягу нових запозичень: комітет схвалив залучення майже 98 млрд євро тільки для основного бюджету. Це приблизно на 8 млрд більше, ніж спочатку передбачав проєкт федерального уряду.

Однією з найбільших змін стали витрати на допомогу Україні. Мінфін запропонував збільшити їх на 3 млрд євро - з 8,5 млрд євро до 11,5 млрд євро.

Додаткові кошти планують спрямувати на безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох комплексів протиповітряної оборони Patriot.

У Міністерстві оборони Німеччини звернули увагу, що це найбільший на сьогоднішній день внесок у зміцнення обороноздатності України, яка зазнала нападу з боку Росії.

Збільшення витрат на допомогу Україні стало можливим завдяки послабленню боргових обмежень на оборонні витрати.