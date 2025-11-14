Германия заложила в бюджет более 11 млрд евро на помощь Украине в 2026 году

Германия в 2026 году планирует предоставить Украине помощь на 11,5 млрд евро. Соответствующие расходы предусматривает бюджет страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Как отмечает издание, бюджетный комитет Бундестага одобрил бюджет сегодня, 14 ноября, утром. В частности, общие расходы составят около 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше, чем планировалось изначально.
Более существенные корректировки коснулись объема новых заимствований: комитет одобрил привлечение почти 98 млрд евро только для основного бюджета. Это примерно на 8 млрд больше, чем изначально предусматривал проект федерального правительства.
Одним из самых крупных изменений стали расходы на помощь Украине. Минфин предложил увеличить их на 3 млрд евро - с 8,5 млрд евро до 11,5 млрд евро.
Дополнительные средства планируют направить на беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.
В Министерстве обороны Германии обратили внимание, что это крупнейший на сегодняшний день вклад в укрепление обороноспособности Украины, подвергшейся нападению со стороны России.
Увеличение расходов на помощь Украине стало возможным благодаря ослаблению долговых ограничений на оборонные расходы.
Напомним, 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставила Украине обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.
Глава украинского государства обратил внимание, что усиление защиты неба Украины приближает завершение войны.
Также 12 ноября глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отметил, что его страна выделяет для Украины дополнительную помощь в размере 40 млн евро. Цель такой помощи - помочь Украине пройти зиму на фоне постоянных ударов России по объектам критической инфраструктуры.