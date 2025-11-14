ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия заложила в бюджет более 11 млрд евро на помощь Украине в 2026 году

Берлин, Пятница 14 ноября 2025 17:24
UA EN RU
Германия заложила в бюджет более 11 млрд евро на помощь Украине в 2026 году Иллюстративное фото: комитет Бундестага одобрил бюджет Германии на 2026 год (bundestag.de)
Автор: Иван Носальский

Германия в 2026 году планирует предоставить Украине помощь на 11,5 млрд евро. Соответствующие расходы предусматривает бюджет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как отмечает издание, бюджетный комитет Бундестага одобрил бюджет сегодня, 14 ноября, утром. В частности, общие расходы составят около 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше, чем планировалось изначально.

Более существенные корректировки коснулись объема новых заимствований: комитет одобрил привлечение почти 98 млрд евро только для основного бюджета. Это примерно на 8 млрд больше, чем изначально предусматривал проект федерального правительства.

Одним из самых крупных изменений стали расходы на помощь Украине. Минфин предложил увеличить их на 3 млрд евро - с 8,5 млрд евро до 11,5 млрд евро.

Дополнительные средства планируют направить на беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В Министерстве обороны Германии обратили внимание, что это крупнейший на сегодняшний день вклад в укрепление обороноспособности Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

Увеличение расходов на помощь Украине стало возможным благодаря ослаблению долговых ограничений на оборонные расходы.

Помощь Украине от Германии

Напомним, 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставила Украине обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.

Глава украинского государства обратил внимание, что усиление защиты неба Украины приближает завершение войны.

Также 12 ноября глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отметил, что его страна выделяет для Украины дополнительную помощь в размере 40 млн евро. Цель такой помощи - помочь Украине пройти зиму на фоне постоянных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт