Германия заложила в бюджет более 11 млрд евро на помощь Украине в 2026 году

Германия в 2026 году планирует предоставить Украине помощь на 11,5 млрд евро. Соответствующие расходы предусматривает бюджет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Как отмечает издание, бюджетный комитет Бундестага одобрил бюджет сегодня, 14 ноября, утром. В частности, общие расходы составят около 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше, чем планировалось изначально.

Более существенные корректировки коснулись объема новых заимствований: комитет одобрил привлечение почти 98 млрд евро только для основного бюджета. Это примерно на 8 млрд больше, чем изначально предусматривал проект федерального правительства.

Одним из самых крупных изменений стали расходы на помощь Украине. Минфин предложил увеличить их на 3 млрд евро - с 8,5 млрд евро до 11,5 млрд евро.

Дополнительные средства планируют направить на беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В Министерстве обороны Германии обратили внимание, что это крупнейший на сегодняшний день вклад в укрепление обороноспособности Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

Увеличение расходов на помощь Украине стало возможным благодаря ослаблению долговых ограничений на оборонные расходы.