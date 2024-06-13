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Німеччина загалом передасть Україні чверть своїх запасів Patriot, - Пісторіус

Фото: Борис Пісторіус, голова Міністерства оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина передасть Україні, з урахуванням третьої системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, яка вже незабаром буде доставлена, чверть власного запасу цих зенітних ракетних систем (ЗРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час засідання "Рамштайн", якого цитує кореспондент "Укрінформу".

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - заявив міністр. 

Пісторіус також додав, що Німеччина забезпечує навчання для українських бійців в управління цими ЗРК, а також передає Україні ракети до них. Ще 68 ракет, які вдалось придбати зусиллями низки країн, будуть поставлені найближчими днями та тижнями. 

За словами міністра, наразі партнери також вивчають можливості щодо збільшення виробництва Patriot, втім проблема полягає в тому, що для цього потрібен час. 

Відповідаючи на питання щодо далекобійних ракет Taurus, Пісторіус заявив, що "про це все вже сказано".  

Patriot для України

Варто нагадати, що на тлі масованих ударів Росії по території України, питання посилення ППО стало ще гострішим. Наразі Німеччина вже передала нашій країні  дві системи Patriot й анонсувала ще одну передачу батареї у квітні. 

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що наразі очікуються нові позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем Patriot. Наразі переговори ведуться з Сполученими Штатами Америки (США) й країнами Європи. 

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