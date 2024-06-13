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Германия в целом передаст Украине четверть своих запасов Patriot, - Писториус

Фото: Борис Писториус, глава Министерства обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия передаст Украине, с учетом третьей системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая уже в скором времени будет доставлена, четверть собственного запаса этих зенитных ракетных систем (ЗРК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Германии Бориса Писториуса во время заседания "Рамштайн", которого цитирует корреспондент "Укринформа".

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - заявил министр. 

Писториус также добавил, что Германия обеспечивает обучение для украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним. Еще 68 ракет, которые удалось приобрести усилиями ряда стран, будут поставлены в ближайшие дни и недели. 

По словам министра, сейчас партнеры также изучают возможности по увеличению производства Patriot, впрочем, проблема заключается в том, что для этого нужно время. 

Отвечая на вопрос о дальнобойных ракетах Taurus, Писториус заявил, что "об этом все уже сказано".  

Patriot для Украины

Стоит напомнить, что на фоне массированных ударов России по территории Украины, вопрос усиления ПВО стал еще более острым. Сейчас Германия уже передала нашей стране две системы Patriot и анонсировала еще одну передачу батареи в апреле. 

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ожидаются новые положительные решения по передаче двух-трех систем Patriot. Переговоры ведутся с Соединенными Штатами Америки (США) и странами Европы.

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