Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot, - Пісторіус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Німецький чиновник нагадав про те, що він нещодавно їздив до Одеси та побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - зазначив міністр.

За його словами, ракети для Patriot Німеччина передає в рамках ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.