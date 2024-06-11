ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot, - Пісторіус

Вівторок 11 червня 2024 20:09
UA EN RU
Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина спільно із союзниками надає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Понад 30 перехоплювачів уже передали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Німецький чиновник нагадав про те, що він нещодавно їздив до Одеси та побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - зазначив міністр.

За його словами, ракети для Patriot Німеччина передає в рамках ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.

Patriot для України

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні дві системи ППО Patriot. Також у квітні німецька влада анонсувала передачу ще третьої батареї.

Як розповів сьогодні, 11 червня, президент України Володимир Зеленський, очікуються нові позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем Patriot.

Глава держави зазначив, що переговори про постачання ЗРК ведуться зі США та країнами Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні