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Зеленський про Patriot для України: чекаємо на позитивні рішення про дві-три системи

Вівторок 11 червня 2024 19:03
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Зеленський про Patriot для України: чекаємо на позитивні рішення про дві-три системи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує найближчим часом на позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Глава держави розповів, що Україна працює з партнерами з США та "деякими іншими" країнами Європи над передачею ЗРК Patriot.

"Поки що не хочу говорити, з ким саме з Європи, тому що чекаємо на підтвердження тих рішень (йдеться про анонси поставок Patriot - ред.). Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем", - наголосив Зеленський.

Patriot для України

Зазначимо, Україна останні кілька місяців посилила заклики до союзників про передачу систем ППО Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети.

Поки що тільки Німеччина погодилася надати одну батарею Patriot. Це буде вже третя система, яку передадуть німці.

Нещодавно Італія оголосила про своє рішення передати Україні ЗРК SAMP/T - вона теж здатна збивати балістичні цілі. Сьогодні, 11 червня, глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив про готовність до постачання батареї.

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