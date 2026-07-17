Німеччина йде під ядерну парасольку Макрона, але не отримає ракети

Рішення стало знаковим для обох країн. Канцлер Фрідріх Мерц та президент Емманюель Макрон оголосили про цей крок спільно, і, за словами німецького лідера, він уперше підтримав ініціативу Парижа щодо опрацювання питань ядерної безпеки.

Досі країни діяли окремо, але тепер спільна стратегія має зміцнити стабільність у ЄС. Лідери впевнені, що об’єднання зусиль є необхідним кроком на тлі загроз, передусім із боку Росії.

Фінансовий розклад та приналежність арсеналу

Новий формат не означає, що Берлін зможе купити французькі ядерні ракети чи фінансувати ядерну програму. Макрон чітко розставив пріоритети: французький ядерний арсенал залишається суверенним.

"Франція завжди самостійно фінансувала свої ядерні сили й продовжить це робити", - зазначив французький лідер.

Німеччина надає лише свої звичайні сили: літаки та персонал. Гроші німецьких платників податків підуть лише на забезпечення власної армії під час спільних операцій.

Німеччина вперше бере участь у спільних ядерних навчаннях з Францією (інфографіка РБК-УКраїна)

Перші військові навчання

Напередодні в небі над Європою відбулася перша спільна операція. Командування стратегічної авіації Франції та ВПС Німеччини спрацювали як один механізм.

Під час цих маневрів ядерну зброю не використовували, адже це була технічна перевірка взаємодії.

В операції взяли участь:

два французькі винищувачі Rafale з авіабази Сен-Дізьє;

два німецькі Eurofighter з авіабази Нервеніх;

французький літак-заправник MRTT Phenix.

Літаки провели складне дозаправлення від танкера. Після цього винищувачі виконали заплановані маневри. Завершилися навчання спільною посадкою на німецькій базі Нервеніх.

Історичний контекст

Колись Берлін боявся таких кроків. Десятиліття тому Шарль де Голль уже пропонував ФРН французьку ядерну парасольку, але тоді німці відмовилися, тому що безпекова ситуація була іншою.

Мерц пояснив нове рішення так: "Світ, у якому ми живемо сьогодні, потребує нових відповідей. Саме тому ми вперше взяли участь у французьких навчаннях із ядерного стримування, залучивши звичайні сили, щоб визначити, як досягти нашої спільної мети - посилення стримування в Європі".