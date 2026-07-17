Германия идет под ядерный зонтик Макрона, но не получит ракеты

Решение стало знаковым для обеих стран. Канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон объявили об этом шаге совместно, и, по словам немецкого лидера, он впервые поддержал инициативу Парижа по разработке вопросов ядерной безопасности.

До сих пор страны действовали раздельно, но теперь общая стратегия должна укрепить стабильность в ЕС. Лидеры уверены, что объединение усилий является необходимым шагом на фоне угроз, прежде всего, со стороны России.

Финансовое расписание и принадлежность арсенала

Новый формат не означает, что Берлин сможет купить французские ядерные ракеты или финансировать ядерную программу. Макрон верно расставил ценности: французский ядерный арсенал остается суверенным.

"Франция всегда самостоятельно финансировала свои ядерные силы и продолжит это делать", – отметил французский лидер.

Германия дает только свои обычные силы: самолеты и персонал. Деньги немецких налогоплательщиков пойдут только на обеспечение собственной армии в ходе совместных операций.

Германия впервые участвует в совместных ядерных учениях с Францией (инфографика РБК-Украина)

Первые военные учения

Накануне в небе над Европой прошла первая совместная операция. Командование стратегической авиации Франции и ВВС Германии сработало как один механизм.

Во время этих маневров ядерное оружие не использовали, это была техническая проверка взаимодействия.

В операции приняли участие:

два французских истребителя Rafale из авиабазы Сен-Дизье;

два немецких Eurofighter по авиабазе Нервених;

французский самолет-заправщик MRTT Phenix.

Самолеты провели сложную дозаправку от танкера. После этого истребители провели запланированные маневры. Завершились учения совместной посадкой на немецкой базе Нервених.

Исторический контекст

Когда Берлин боялся таких шагов. Десятилетие назад Шарль де Голль уже предлагал ФРГ французский ядерный зонтик, но тогда немцы отказались, потому что ситуация была другой.

Мерц объяснил новое решение так: "Мир, в котором мы живем сегодня, нуждается в новых ответах. Именно поэтому мы впервые приняли участие во французских учениях по ядерному сдерживанию, привлекая обычные силы, чтобы определить, как достичь нашей общей цели - усиление сдерживания в Европе".