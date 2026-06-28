Німеччина встановила новий історичний рекорд спеки

Контекст події

В цілому, травень у Європі став одним із найгарячіших в історії. Особливо високі температури зафіксували у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії, де були оновлені національні рекорди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня метеорологічна організація попередила про високу ймовірність розвитку явища Ель-Ніньйо найближчими місяцями. За оцінками метеорологів, це може посилити ризик екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу, зокрема хвиль спеки, посух і сильних опадів.