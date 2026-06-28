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Германия установила новый исторический рекорд жары

00:16 28.06.2026 Вс
2 мин
Какую температурную отметку пересекли термометры в ФРГ и будет ли еще жарче?
aimg Филипп Бойко
Фото: жара в Европе (Getty Images)

Германия страдает от экстремальных температур. Страна установила новый исторический максимум, превысивший отметку более 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Аномальную жару зафиксировали в субботу, 27 июня. Измерительная станция в поселке Древиц показала 41,5 градуса Это самый высокий показатель температуры за всю историю наблюдений в ФРГ.

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Немецкая метеорологическая служба (DWD) прорабатывает эти данные. Специалисты называют их предварительными, а официальное подтверждение планируют обнародовать 29 июня.

Метеорологи работают в усиленном режиме и постоянно мониторят приборы. Модели расчетов DWD показывают тревожные прогнозы: столбик термометра может пересечь предел 42 градуса.

Предыдущий температурный максимум не продержался даже суток. Ритм обновления рекордов поражает:

  • 26 июня: зафиксировано 41,3 градуса в районе Бурбаха на западе Саарбрюккена.
  • 27 июня (день): в том же Бурбасе температура поднялась до 41,4 градуса.
  • 27 июня (вечер): Древиц перехватил лидерство с показателем 41,5 градуса.

Юго-запад и восток Германии сейчас соревнуются за звание самого горячего региона. Высокая температура держится в течение всего светового дня. Метеорологи призывают к осторожности, ведь экстремальные условия влияют на здоровье людей и работу инфраструктуры.

Контекст события

В целом, май в Европе стал одним из самых горячих в истории. Особенно высокие температуры были зафиксированы в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии, где были обновлены национальные рекорды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Всемирная метеорологическая организация предупредила о высокой вероятности развития явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. По оценкам метеорологов, это может усилить риск экстремальных погодных явлений в разных регионах мира, в частности, волн жары, засух и сильных осадков.

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