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Спека змусила штаб Єврокомісії вимкнути кондиціонери, але не для всіх

18:10 27.06.2026 Сб
2 хв
Чиновники назвали це "феодалізмом"
aimg Валерія Абабіна
Спека змусила штаб Єврокомісії вимкнути кондиціонери, але не для всіх Фото: Штаб Єврокомісії вимкнув кондиціонери через спеку (
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Штаб-квартира Європейської комісії у Брюсселі в п'ятницю вимкнула систему кондиціонування. Рішення обурило співробітників, оскільки кабінети керівництва залишилися з охолодженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та The Independent.

Як пише Politico, опівдні співробітники будівлі Berlaymont отримали текстове повідомлення: "BERL - ТЕРМІНОВО - через екстремальні погодні умови примусово відключено систему охолодження повітря з 1-го по 7-й поверх до кінця дня".

За даними видання, у 13-поверховій будівлі працюють президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, 26 єврокомісарів і близько 3 000 співробітників.

Кабінет фон дер Ляєн розташований на 13-му поверсі, а більшість офісів комісарів - на восьмому й вище.

Реакція співробітників

На початку тижня Єврокомісія опублікувала рекомендації для працівників: уникати виходу на вулицю в найспекотніший час доби, регулярно пити воду та починати роботу раніше.

Згідно з внутрішніми повідомленнями, з якими ознайомилося Politico, ці поради розлютили частину персоналу, зокрема Генерального директорату з питань сільського господарства та інфраструктури.

"Це як феодалізм", - сказав виданню чиновник Єврокомісії з нижнього поверху Берлемону, маючи на увазі, що комісарам на верхніх поверхах кондиціонери залишили. Другий співрозмовник Politico назвав ситуацію "ганьбою".

Третій співробітник, який працює на 8-му поверсі, повідомив виданню, що навіть із працюючим кондиціонером температура в кабінеті сягала 25,7 градуса.

А у Лондоні, як повідомляє The Independent, через червоне попередження про погоду скасували кліматичний захід Лондонської школи економіки, присвячений темі екстремальної спеки.

Організатори у заяві зазначили: "На місці проведення заходу, як і в більшості будівель у Лондоні, немає жодних систем охолодження, і ми не можемо ризикувати благополуччям спікерів чи гостей".

Нагадаємо, цього тижня континент накрила смертельна хвиля спеки "Омега", температура у низці країн перевищила 40 градусів. Через ситуацію європейські "зелені" закликали до екстреного саміту глав держав і урядів ЄС.

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