Німеччина визнає українські водійські права без іспитів, - рішення Бундесрату

Що змінюється для водіїв з України

За рішенням Бундесрату, до правил про водійські посвідчення у Німеччині вносяться зміни.

Україну та Чорногорію включають до відповідного переліку, за яким водійські посвідчення з цих країн можна буде конвертувати у німецькі водійські права без подальшого тестування.

Розширення мов для теоретичного іспиту

Ще одна зміна - розширення переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на права в Німеччині. До нього додають українську та курманджі.

Визнання прав, обміняних в інших країнах ЄС

Крім того, водійські посвідчення з третіх країн, які вже були обміняні в іншій державі-члені Європейського Союзу, також будуть визнаватися у Німеччині.

Положення також передбачає, що оптики зможуть проводити перевірки зору для водіїв вантажівок та автобусів.