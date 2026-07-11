Германия признает украинские водительские права без экзаменов, - решение Бундесрата

Теперь украинские беженцы в Германии смогут обменять украинские водительские права на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный свод итогов 1067-й пленарной сессии Бундесрата Германии.
По решению Бундесрата, в правила о водительских удостоверениях в Германии вносятся изменения.
Украину и Черногорию включают в соответствующий перечень, согласно которому водительские удостоверения из этих стран можно будет конвертировать в немецкие водительские права без дальнейшего тестирования.
Еще одно изменение – расширение перечня языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на права в Германии. К нему добавляют украинский и курманджи.
Кроме того, водительские удостоверения из третьих стран, которые уже были обменены в другом государстве-члене Европейского Союза, также будут признаваться в Германии.
Положение предусматривает, что оптики смогут проводить проверки зрения для водителей грузовиков и автобусов.
Напомним, украинский водительский документ признается в Германии на время действия временной защиты и не нуждается в переводе на немецкий язык.
Также признается цифровая версия удостоверения приложения "Действие" - органы власти могут проверить его через украинский реестр.
Ранее на территории Германии украинцам разрешали ездить по украинским правам без обмена на местные на протяжении всего времени статуса временной защиты.
Тот, кто находился в ФРГ по другим основаниям (рабочая виза, Blue Card, студенческая виза и т.п.), должен был обменять права в течение 6 месяцев после регистрации.