Германия признает украинские водительские права без экзаменов, - решение Бундесрата

Что меняется для водителей из Украины

По решению Бундесрата, в правила о водительских удостоверениях в Германии вносятся изменения.

Украину и Черногорию включают в соответствующий перечень, согласно которому водительские удостоверения из этих стран можно будет конвертировать в немецкие водительские права без дальнейшего тестирования.

Расширение языков для теоретического экзамена

Еще одно изменение – расширение перечня языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на права в Германии. К нему добавляют украинский и курманджи.

Признание прав, обмененных в других странах ЕС

Кроме того, водительские удостоверения из третьих стран, которые уже были обменены в другом государстве-члене Европейского Союза, также будут признаваться в Германии.

Положение предусматривает, что оптики смогут проводить проверки зрения для водителей грузовиков и автобусов.