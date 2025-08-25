UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки України, - віцеканцлер

Фото: міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль і міністр фінансів України Сергій Марченко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Берлін візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії і мають визначатися Києвом

Про це заявив міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Головне, щоб у кінцевому підсумку були гарантії безпеки, які гарантують, що Україна більше не зазнає нападу і що Путін більше не посміє напасти на Україну", - заявив Клінгбайль під час свого першого візиту до Києва.

Клінгбайль, який також є міністром фінансів Німеччини, заявив, що для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї на території України.

Клінгбайль заявив, що Німеччина "візьме на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки, однак рішення не повинні ухвалюватися "через голови українців", і будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

"М'яч тепер на боці Володимира Путіна", - сказав Клінгбайль. "Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори".

Раніше Клінгбайль заявив, що у Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні