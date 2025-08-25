Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки України, - віцеканцлер

"Головне, щоб у кінцевому підсумку були гарантії безпеки, які гарантують, що Україна більше не зазнає нападу і що Путін більше не посміє напасти на Україну", - заявив Клінгбайль під час свого першого візиту до Києва.

Клінгбайль, який також є міністром фінансів Німеччини, заявив, що для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї на території України.

Клінгбайль заявив, що Німеччина "візьме на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки, однак рішення не повинні ухвалюватися "через голови українців", і будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

"М'яч тепер на боці Володимира Путіна", - сказав Клінгбайль. "Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори".