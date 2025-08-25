RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Германия примет участие в гарантиях безопасности Украины, - вице-канцлер

Фото: министр финансов Германии Ларс Клингбайль и министр финансов Украины Сергей Марченко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Берлин примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом

Об этом заявил министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Главное, чтобы в конечном итоге были гарантии безопасности, гарантирующие, что Украина больше не подвергнется нападению и что Путин больше не посмеет напасть на Украину", - заявил Клингбайль во время своего первого визита в Киев.

Клингбайль, который также является министром финансов Германии, заявил, что для достижения этой цели необходимо укрепить украинскую армию и увеличить производство оружия на территории Украины.

Клингбайль заявил, что Германия "возьмет на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности, однако решения не должны приниматься "через головы украинцев", и любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, однако Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России.

"Мяч теперь на стороне Владимира Путина", - сказал Клингбайль. "Я считаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, потому что я пока не вижу, чтобы Владимир Путин изменил свое решение, внезапно смягчился, внезапно захотел бы вести настоящие, серьезные и устойчивые мирные переговоры".

Ранее Клингбайль заявил, что у Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые фактически приближались бы к членству в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине