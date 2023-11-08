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Німеччина виведе з Польщі свої Patriot, які були розміщенні поблизу з Україною

Польща, Середа 08 листопада 2023 21:41
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Німеччина виведе з Польщі свої Patriot, які були розміщенні поблизу з Україною Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина забере свої підрозділи протиповітряної оборони Patriot із Польщі. Торік їх розмістили поблизу кордону з Україною через ракетну небезпеку.

Про це заявило Міністерство оборони Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Разом із системами "Петріот" близько 300 німецьких солдатів також базуються в польському місті Замосць, приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Вони займалися захистом міста і його найважливішого залізничного сполучення з Україною.

У серпні Міністерство оборони Німеччини заявило, що розгортання навряд чи триватиме після кінця цього року, оскільки "Петріоти" або будуть потрібні для використання силами швидкого реагування НАТО у 2024 році, або їм доведеться пройти технічне обслуговування.

Німецькі солдати завершать свої операції в п'ятницю і почнуть передислокацію з наступного тижня.

Німецькі Patriot в Польщі

15 листопада 2022 року уламки ракети впали на території польського міста Пшеводув у Люблінському воєводстві, тоді загинуло двоє людей. Після Німеччина запропонувала Польщі розмістити на кордоні системи Patriot для захисту повітряного простору НАТО.

В грудні того ж року країни домовились про передачу комплексів, а в кінці січня наступного року Німеччина почала розгортання своєї ППО в Польщі.

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