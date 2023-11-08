Германия выведет из Польши свои Patriot, которые были размещены вблизи с Украиной
Германия заберет свои подразделения противовоздушной обороны Patriot из Польши. В прошлом году их разместили вблизи границы с Украиной из-за ракетной опасности.
Об этом заявило Министерство обороны Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Вместе с системами "Петриот" около 300 немецких солдат также базируются в польском городе Замость, примерно в 50 километрах от украинской границы.
Они занимались защитой города и его важнейшего железнодорожного сообщения с Украиной.
В августе Министерство обороны Германии заявило, что развертывание вряд ли продлится после конца этого года, поскольку "Петриоты" либо потребуются для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году, либо им придется пройти техническое обслуживание.
Немецкие солдаты завершат свои операции в пятницу и начнут передислокацию со следующей недели.
Немецкие Patriot в Польше
15 ноября 2022 года обломки ракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, тогда погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.
В декабре того же года страны договорились о передаче комплексов, а в конце января следующего года Германия начала развертывание ПВО в Польше.
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