Німеччина не вірить у ефективність європейської "стіни дронів" проти Росії

Пісторіус переконаний, що неможливо звести непробивний бар'єр уздовж сухопутного кордону НАТО з РФ, Білоруссю та Україною, а також Чорного й Балтійського морів.

За його словами, країна-агресорка за допомогою провокацій намагається змусити країни НАТО зосередитися на " дешевих і нешкідливих" дронах замість зміцнення ширшої системи ППО.

Пісторіус додав, що "стіна дронів" - надто амбітний проєкт, і європейським країнам потрібно "не завищувати очікування".

"Створення стіни проти дронів, яку неможливо пробити, є нереальним. Але це могло б зменшити кількість дронів під час потенційної атаки", - заявив міністр оборони Німеччини.

Він повідомив, що наразі усі німецькі солдати навчаються протидії безпілотникам. Крім того, Німеччина готується до закупівлі лазерних систем захисту.