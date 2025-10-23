Германия не верит в эффективность европейской "стены дронов" против России

Писториус убежден, что невозможно возвести непробиваемый барьер вдоль сухопутной границы НАТО с РФ, Беларусью и Украиной, а также Черного и Балтийского морей.

По его словам, страна-агрессор с помощью провокаций пытается заставить страны НАТО сосредоточиться на "дешевых и безвредных" дронах вместо укрепления более широкой системы ПВО.

Писториус добавил, что "стена дронов" - слишком амбициозный проект, и европейским странам нужно "не завышать ожидания".

"Создание стены против дронов, которую невозможно пробить, является нереальным. Но это могло бы уменьшить количество дронов во время потенциальной атаки", - заявил министр обороны Германии.

Он сообщил, что сейчас все немецкие солдаты учатся противодействию беспилотникам. Кроме того, Германия готовится к закупке лазерных систем защиты.