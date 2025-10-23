Німеччина не вірить у ефективність європейської "стіни дронів" проти Росії
Євросоюз не зможе побудувати абсолютно непробивну "стіну дронів" уздовж східних кордонів. Проєкт є надто амбітним і країнам ЄС не слід завищувати своїх очікувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса The Times.
Пісторіус переконаний, що неможливо звести непробивний бар'єр уздовж сухопутного кордону НАТО з РФ, Білоруссю та Україною, а також Чорного й Балтійського морів.
За його словами, країна-агресорка за допомогою провокацій намагається змусити країни НАТО зосередитися на " дешевих і нешкідливих" дронах замість зміцнення ширшої системи ППО.
Пісторіус додав, що "стіна дронів" - надто амбітний проєкт, і європейським країнам потрібно "не завищувати очікування".
"Створення стіни проти дронів, яку неможливо пробити, є нереальним. Але це могло б зменшити кількість дронів під час потенційної атаки", - заявив міністр оборони Німеччини.
Він повідомив, що наразі усі німецькі солдати навчаються протидії безпілотникам. Крім того, Німеччина готується до закупівлі лазерних систем захисту.
Європейська "стіна дронів"
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала проект "стіна дронів" після російських провокацій в країнах ЄС, який захищав би європейський східний фланг.
Нещодавно сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".
Проект викликав суперечки в блоці через ряд причин. Зокрема, в ЄС по-різному реагують на російські загрози, також країни мають розбіжності щодо назви та вартості "стіни дронів".
Зазначимо Євросоюз вирішив розширити "стіну дронів" на всі країни ЄС, щоб захист розповсюджувався не лише на східний фланг блоку.