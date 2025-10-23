ua en ru
Главная » Новости » В мире

Германия не верит в эффективность европейской "стены дронов" против России

Германия, Четверг 23 октября 2025 21:01
Германия не верит в эффективность европейской "стены дронов" против России Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Евросоюз не сможет построить абсолютно непробиваемую "стену дронов" вдоль восточных границ. Проект является слишком амбициозным и странам ЕС не следует завышать своих ожиданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса The Times.

Писториус убежден, что невозможно возвести непробиваемый барьер вдоль сухопутной границы НАТО с РФ, Беларусью и Украиной, а также Черного и Балтийского морей.

По его словам, страна-агрессор с помощью провокаций пытается заставить страны НАТО сосредоточиться на "дешевых и безвредных" дронах вместо укрепления более широкой системы ПВО.

Писториус добавил, что "стена дронов" - слишком амбициозный проект, и европейским странам нужно "не завышать ожидания".

"Создание стены против дронов, которую невозможно пробить, является нереальным. Но это могло бы уменьшить количество дронов во время потенциальной атаки", - заявил министр обороны Германии.

Он сообщил, что сейчас все немецкие солдаты учатся противодействию беспилотникам. Кроме того, Германия готовится к закупке лазерных систем защиты.

Европейская "стена дронов"

Напомним, Еврокомиссия предложила проект "стена дронов" после российских провокаций в странах ЕС, который защищал бы европейский восточный фланг.

Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".

Проект вызвал споры в блоке по ряду причин. В частности, в ЕС по-разному реагируют на российские угрозы, также страны имеют разногласия относительно названия и стоимости "стены дронов".

Отметим Евросоюз решил расширить "стену дронов" на все страны ЕС, чтобы защита распространялась не только на восточный фланг блока.

