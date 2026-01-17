Німеччина не виключає бойкот ЧС-2026, щоб переконати Трампа не захоплювати Гренландію

Інтерес Трампа до Гренландії

Нагадаємо, що Дональд Трамп говорив про бажання купити Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, з 2017 по 2021 роки. Причому він навіть озвучував ціну - 600 млн доларів щороку за довічне користування територією острова.

З поверненням до Білого дому на початку 2024 року, Трамп знову почав говорити про Гренландію. Після, розмови про острів стихли, а в січні 2026 року знову посилилися після операції із захоплення президента-диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Як пояснює Трамп, Гренландія важлива США для безпеки і оборони. При цьому виходячи із заяв американських чиновників та інформації в ЗМІ, США готові як купити острів, так і взяти його військовим шляхом. У разі купівлі - Штати готові заплатити до 700 млрд доларів.

Також з вуст американського лідера звучала фраза, що Гренландію потрібно передати під контроль США для розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол". Трамп стверджує, що без негайних дій НАТО стратегічний острів може опинитися під загрозою захоплення з боку Росії або Китаю.

У п'ятницю 16 січня стало відомо, що в Конгресі США готові використовувати свої повноваження для блокування будь-яких односторонніх дій Трампа щодо Гренландії.