Германия не исключает бойкот ЧМ-2026, чтобы убедить Трампа не захватывать Гренландию

Интерес Трампа к Гренландии

Напомним, что Дональд Трамп говорил и желании купить Гренландию у Дании еще во время своего первого президентского срока, с 2017 по 2021 годы. Причем он даже озвучивал цену - 600 млн долларов каждый год за пожизненное пользование территории острова.

С возвращением в Белый дом в начале 2024 года, Трамп вновь начал говорить о Гренландии. После, разговоры об острове стихли, а в январе 2026 снова усилились после операции по захвату президента-диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Как поясняет Трамп, Гренландия важна США для безопасности и обороны. При этом исходя из заявлений американских чиновников и информации в СМИ, США готовы как купить остров, так и взять его военным путем. В случае покупки - Штаты готовы заплатить до 700 млрд долларов.

Также из уст американского лидера звучала фраза, что Гренландию нужно передать под контроль США для размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол". Трамп утверждает, что без немедленных действий НАТО стратегический остров может оказаться под угрозой захвата со стороны России или Китая.

В пятницу 16 января стало известно, что в Конгрессе США готовы использовать свои полномочия для блокирования любых односторонних действий Трампа в отношении Гренландии.