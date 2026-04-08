Лицемірство та втручання: Берлін дорікнув Венсу за скандальні заяви в Будапешті

Німеччина звинуватила віцепрезидента США Джей Ді Венса у лицемірстві через його заяви про вибори в Угорщині. У Берліні вважають, що візит американського посадовця до Будапешта свідчить про його власне втручання у виборчий процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Реакція Берліна на заяви Венса

Як зазначило видання, уряд Німеччини офіційно відкинув звинувачення Джей Ді Венса, які той озвучив під час візиту до Угорщини. Заступник речника німецького уряду Себастьян Гілле зазначив, що дії самого віцепрезидента США суперечать його словам.

"Оскільки Венс скаржиться на ймовірне втручання ЄС у вибори - хочу зауважити, що віцепрезидент США перебував в Угорщині лише за кілька днів до голосування. Сам цей факт говорить сам за себе про те, хто насправді втручається", - заявив Гілле.

Він також додав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "не має жодних уподобань" щодо результатів виборів і прийме будь-який вибір угорського народу.

У чому Венс звинуватив Брюссель

Перебуваючи у Будапешті поруч із Віктором Орбаном, Джей Ді Венс назвав ситуацію навколо виборчої кампанії в Угорщині "одним із найгірших прикладів іноземного втручання".

Він розкритикував європейських чиновників за спроби тиску на країну.

"Бюрократи в Брюсселі зробили все можливе, щоб стримувати народ Угорщини, бо їм не подобається лідер, який фактично заступився за свій народ", - стверджував віцепрезидент США.

Реакція угорської опозиції

Візит Венса викликав обурення і всередині самої Угорщини. Лідер опозиції Петер Мадяр наголосив на неприпустимості втручання будь-якої іноземної держави у внутрішні процеси країни.

"Угорська історія пишеться не у Вашингтоні, Москві чи Брюсселі - вона пишеться на вулицях і площах Угорщини", - заявив політик.