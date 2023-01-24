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Німеччина відправляє танки Leopard 2 Україні, - Spiegel

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Після кількох місяців дебатів канцлер Шольц погодився поставити Україні бойові танки.

За даними видання, йдеться принаймні про одну роту танків (14 одиниць за стандартами НАТО, - ред.) Leopard 2A6.

Інші союзники, зокрема з країн Скандинавії, також хочуть поставити Україні основні бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт таких танків, які знаходяться на озброєнні інших держав, наприклад, Польщі.

За даними видання, танки Leopard будуть виділені Україні із запасів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі до передачі можуть бути підготовлені нові бойові танки із запасів промисловості.

Нещодавно партнери по уряду, "Зелені" та СвДП, посилили тиск на Шольца у питанні постачання бойових танків в Україну. Лише нещодавно канцлер вирішив надати Україні бойові машини піхоти Marder.

РБК-Україна докладно розповідало про характеристики танків Leopard.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва до України для Польщі.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

При цьому у Німеччині вже дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

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