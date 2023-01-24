Германия отправляет танки Leopard 2 Украине, - Spiegel

После нескольких месяцев дебатов канцлер Шольц согласился поставить Украине боевые танки.

По данным издания, речь идет по крайней мере об одной роте танков (14 единиц по стандартам НАТО, - ред.) Leopard 2A6.

Другие союзники, в том числе из стран Скандинавии, также хотят поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Правительство Германии хочет дать разрешение на экспорт таких танков, которые находятся на вооружении других государств, например, Польши.

По данным издания, танки Leopard будут выделены Украине из запасов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе к передаче могут быть подготовлены новые боевые танки из запасов промышленности.

Недавно партнеры по правительству, "зеленые" и СвДП, усилили давление на Шольца в вопросе поставки боевых танков в Украину. Только недавно канцлер принял решение предоставить Украине боевые машины пехоты Marder.

РБК-Украина рассказывало подробно о характеристиках танков Leopard.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Германия разрешит реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину для Польши.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

При этом в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

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