Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна, - The Telegraph

Як пише видання, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.

"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - пише видання.

Такий крок свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність і готовність відповідати на нові геополітичні виклики.