UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна, - The Telegraph

Ілюстративне фото: Німеччина відмовилась від лімітів на оборону (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На тлі російської агресії Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.

"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - пише видання.

Такий крок свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність і готовність відповідати на нові геополітичні виклики.

Нагадуємо, що в Німеччині планують надати федеральній поліції право на перехоплення і знищення дронів після низки підозрілих інцидентів; відповідний законопроєкт уже готується до обговорення.

Зазначимо, що Німеччина планує розвивати власне виробництво дронів, що має посилити обороноздатність країни, підтримати Україну і забезпечити захист ключових об'єктів інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх МерцРосійська Федерація