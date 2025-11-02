Германия отказалась от лимитов на оборону из-за угрозы со стороны Путина, - The Telegraph

Как пишет издание, в рамках масштабных реформ, инициированных канцлером Фридрихом Мерцом, в этом году Берлин отменил все финансовые ограничения на оборонные расходы, имея целью создать одну из сильнейших армий на континенте.

"Реформа открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей на сотни миллиардов фунтов - Бундесвер готовится дать отпор угрозе со стороны Владимира Путина", - пишет издание.

Такой шаг свидетельствует о решимости Германии усиливать собственную обороноспособность и готовность отвечать на новые геополитические вызовы.