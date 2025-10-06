ua en ru
Німеччина збирається стати провідним виробником дронів

Німеччина, Понеділок 06 жовтня 2025 22:20
Німеччина збирається стати провідним виробником дронів Фото: Німеччина хоче швидко масштабувати виробництво дронів (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Німеччина має намір створити потужну дронову промисловість. Це дозволить підтримати Україну, зміцнити обороноздатність і захистити критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністерки економіки країни Катеріни Райхе, яку цитує Rnd.

"Хто хоче панувати в повітрі, мусить це побудувати. Німеччина має стати провідним місцем для розробки та виробництва дронів", - заявила вона і нагадала про події останніх днів як в Україні, так і у Німеччині.

Вона зазначила, що посилення оборонного потенціалу Німеччини вимагає швидкого масштабування виробництва дронів і забезпечення постійного технологічного розвитку.

"Для цього ми маємо мобілізувати всі доступні ресурси, зокрема через нові альянси - між промисловістю, середнім бізнесом, стартапами та науковими установами. Безпека Європи вирішується також у німецьких цехах", - наголосила Райхе.

Вона наголосила, що дрони є ключовою технологією не тільки для оборонного сектору, а й для застосування у цивільному секторі.

За її словами, у цивільному секторі безпілотники можуть спостерігати та захищати критичну інфраструктуру. Зокрема, аеропорти, порти, трубопроводи, нафтопереробні заводи, підстанції, дата-центри і лікарні.

Дрони над Німеччиною

Нагадаємо, 4 жовтня міжнародний аеропорт Мюнхена другу ніч поспіль зупинявся через повідомлення про появу безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг.

Зазначимо, увечері 2 жовтня поблизу мюнхенського міжнародного аеропорту помітили невпізнані безпілотники. Через це роботу аеропорту було призупинено.

Згодом аеропорт закрили, а злітно-посадкові смуги виявилися недоступними для використання з міркувань безпеки.

РБК-Україна раніше писало, що серед європейських країн триває дискусія про безпеку неба. Серія випадків із появою дронів обернулася зупинкою роботи аеропортів і викликала хвилю критики на адресу керівництва ЄС.

