Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна, - The Telegraph
На тлі російської агресії Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.
"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - пише видання.
Такий крок свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність і готовність відповідати на нові геополітичні виклики.
Нагадуємо, що в Німеччині планують надати федеральній поліції право на перехоплення і знищення дронів після низки підозрілих інцидентів; відповідний законопроєкт уже готується до обговорення.
Зазначимо, що Німеччина планує розвивати власне виробництво дронів, що має посилити обороноздатність країни, підтримати Україну і забезпечити захист ключових об'єктів інфраструктури.