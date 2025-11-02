ua en ru
Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна, - The Telegraph

Німеччина, Неділя 02 листопада 2025 14:21
Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна, - The Telegraph Ілюстративне фото: Німеччина відмовилась від лімітів на оборону (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На тлі російської агресії Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним із ключових гравців у сфері безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, у межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті.

"Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів - Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна", - пише видання.

Такий крок свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність і готовність відповідати на нові геополітичні виклики.

Нагадуємо, що в Німеччині планують надати федеральній поліції право на перехоплення і знищення дронів після низки підозрілих інцидентів; відповідний законопроєкт уже готується до обговорення.

Зазначимо, що Німеччина планує розвивати власне виробництво дронів, що має посилити обороноздатність країни, підтримати Україну і забезпечити захист ключових об'єктів інфраструктури.

