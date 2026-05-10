Німецький чиновник сказав виданню, що ця пропозиція не заслуговує на довіру, оскільки Росія не змінила жодної зі своїх умов.

За словами чиновника, первинною перевіркою стане те, чи готова Москва продовжити триденне припинення вогню, яке було узгоджено на період з 9 по 11 травня (включно).

Також він додав, що Путін зробив низку помилкових пропозицій, які спрямовані на розкол західного альянсу.

Зазначимо, що після відходу з посади канцлера ФРН у 2005 році Герхард Шредер майже одразу обійняв посаду скандального німецько-російського консорціуму з будівництва газопроводу. Крім того, він зазнав різкої критики в Німеччині за свою близькість до Путіна.

Reuters пише, що в п'ятницю представник уряду Німеччини сказав одну важливу річ. За його словами, Берлін не бачить ознак зацікавленості Москви в серйозних переговорах, наголосивши, що будь-які переговори з ЄС мають тісно координуватися з державами-членами та Україною.