Немецкий чиновник сказал изданию, что это предложение не заслуживает доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий.

По словам чиновника, первоначальной проверкой станет то, готова ли Москва продлить трехдневное прекращение огня, которое было согласовано на период с 9 по 11 мая (включительно).

Также он добавил, что Путин сделал ряд ложных предложений, которые направлены на раскол западного альянса.

Что еще важно

Отметим, что после ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер почти сразу занял должность скандального немецко-российского консорциума по строительству газопроводу. Кроме того, он подвергся резкой критике в Германии за свою близость к Путину.

Reuters пишет, что в пятницу представитель правительства Германии сказал одну важную вещь. По его словам, Берлин не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговоров, подчеркнув, что любые переговоры с ЕС должны тесно координироваться с государствами-членами и Украиной.