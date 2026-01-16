Германия выделяет Украине дополнительный пакет помощи: на что пойдут деньги
Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внешний дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.
"Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Вадефул", - отметил Сибига.
Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.
"Мы ценим непоколебимую солидарность Германии, которая в это сложное время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры", - добавил глава МИД.
Чрезвычайная ситуация в энергетике
Напомним, что на часе вопросов к правительству министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не пострадала от ударов российских оккупантов - тысячи мегаватт генерации выведены из строя.
Он отметил, что Россия применяет весь свой арсенал против объектов критической инфраструктуры. Из-за масштабных ударов и морозной погоды был возобновлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
Кроме того, министр энергетики сообщил, что Украина инициирует проведение заседания энергетического "Рамштайн" в ответ на кризис с электроснабжением, вызванный российскими ударами и сильными морозами.