Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України

Німеччина виділяє Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує ntv.
"Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії - з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- та теплопостачання не вдалося зламати моральний дух захисників своєї батьківщини", - наголосив глава МЗС ФРН.
Кошти спрямують на гуманітарні потреби, зокрема ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів, ковдр і засобів гігієни.
Наприкінці жовтня уряд ФРН уже оголосив про внесок у розмірі 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, який забезпечує постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.
Раніше Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.
Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Україна отримала від Німеччини нові системи протиповітряної оборони Patriot.
До цього Берлін заявляв про наміри передати дві системи зі складів Бундесверу на початку серпня 2025 року. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.
Зазначимо, Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро. Він буде направлений на відновлення пошкодженої української енергетики.
Ці гроші пришвидшать постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.