Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України

"Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії - з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- та теплопостачання не вдалося зламати моральний дух захисників своєї батьківщини", - наголосив глава МЗС ФРН.

Кошти спрямують на гуманітарні потреби, зокрема ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів, ковдр і засобів гігієни.

Наприкінці жовтня уряд ФРН уже оголосив про внесок у розмірі 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, який забезпечує постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

