Германия выделяет дополнительные 40 млн евро зимней помощи для Украины

Германия выделяет Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 миллионов евро в ответ на продолжающиеся российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует ntv.
"Мы помогаем обеспечить, чтобы дома оставались теплыми и освещенными, и чтобы России - с ее целенаправленными террористическими атаками на гражданские газо- и теплоснабжения не удалось сломить моральный дух защитников своей родины", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Средства будут направлены на гуманитарные нужды, в частности ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также на доставку генераторов, одеял и средств гигиены.
В конце октября правительство ФРГ уже объявило о взносе в размере 60 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, который обеспечивает поставку генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.
Ранее Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около три миллиарда евро в 2026 году.
Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Украина получила от Германии новые системы противовоздушной обороны Patriot.
До этого Берлин заявлял о намерениях передать две системы со складов Бундесвера в начале августа 2025 года. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.
Эти деньги ускорят поставки генераторов, энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.