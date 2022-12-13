Чехія та Канада нададуть Україні понад 100 мільйонів євро допомоги: що відомо

Уряди Чехії та Канади виділили більше ніж 100 млн євро на відновлення Україною пошкодженої внаслідок російських обстрілів інфраструктури та полегшення проходження холодного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала та віце-прем'єр-міністра Канади Христю Фріланд під час міжнародної конференції "Солідарність з українським народом".

Фіала повідомив, що уряд Чехії виділить Україні фінансову допомогу на загальну суму 8,5 мільйонів євро.

"Чеська Республіка наразі постачає генераторні системи та обігрівачі в Харківську область, Дніпро, Київ, до шкіл та лікарень. Це становить 5 мільйонів євро, щоб у людей було світло і тепло під час блекауту", - сказав Фіала.

Чеський прем'єр-міністр зазначив, що вони додатково виділили 2,5 мільйона євро на "центри незламності" та 1 мільйон на підтримку українських лікарів. Фіала додав, що республіка також надасть понтонні переправи та мостові технології.

Фріланд сказала, що сьогодні, 13 грудня, Канада перерахує 115 мільйонів доларів (близько 108 млн євро) на ремонт енергомережі Києва "після неодноразових нападів Росії на енергетичну інфраструктуру України". Віце-прем'єр-міністр додала, що гроші надійдуть із тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі.

"Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України", - наголосила Фріланд.