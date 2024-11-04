ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Понеділок 04 листопада 2024 22:59
UA EN RU
Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина напередодні зими виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Ми збільшуємо нашу гуманітарну підтримку. Плюс 200 мільйонів євро додатково для зимової підтримки. Ті домівки, які не мають тепла, зможуть забезпечити себе теплом", - сказала Бербок.

Вона додала, що для забезпечення домівок теплом взимку будуть надані генератори.

Крім цього, глава МЗС Німеччини наголосила, що найкращий захист для України - зміцнення протиповітряної оборони.

За її словами, Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках "міжнародної ініціативи ППО".

Бербок також додала, що обговорила з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою співпрацю у виробництві дронів.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, востаннє Німеччина оголошувала про новий пакет військової допомоги Україні у травні. Тоді до нього також увійшло озброєння на 500 млн євро, зокрема ракети для IRIS-T.

У серпні ЗМІ писали про те, за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. При цьому на 2024 рік у Німеччині було виділено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

У жовтні уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard 1A5 і бойові машини піхоти Marder.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні
NEWS
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США