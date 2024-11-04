Германия выделит дополнительные 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Германия в преддверии зимы выделит дополнительные 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
"Мы увеличиваем нашу гуманитарную поддержку. Плюс 200 миллионов евро дополнительно для зимней поддержки. Те дома, которые не имеют тепла, смогут обеспечить себя теплом", - сказала Бербок.
Она добавила, что для обеспечения домов теплом зимой будут предоставлены генераторы.
Кроме этого, глава МИД Германии подчеркнула, что лучшая защита для Украины – укрепление противовоздушной обороны.
По ее словам, Германия будет объединять усилия в рамках "международной инициативы ПВО". Усиливать поддержку в этой сфере.
Бербок также добавила, что обсудила с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сотрудничество в производстве дронов.
Помощь Украине от Германии
Напомним, в последний раз Германия объявляла о новом пакете военной помощи Украине в мае. Тогда в него также вошло вооружение на 500 млн евро, в том числе ракеты для IRIS-T.
В августе СМИ писали о том, по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. При этом на 2024 год в Германии было выделено около 8 млрд. евро на военную поддержку Украины.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкое правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продления поставок вооружений Украине в 2024 году.
В октябре правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты Marder.
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